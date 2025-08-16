Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области два человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Белгороде в результате удара по коммерческому объекту получил ранения находившийся рядом. Его доставляют в городскую больницу. Кроме того, из-за взрыва в здании начался пожар, который уже ликвидировали.

«Еще один мужчина был ранен от удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над Белгородской областью с 10:20 до 11:35 по московскому времени пяти беспилотников ВСУ. Районы падения обломков и информацию о последствиях на земле ведомство не привело.