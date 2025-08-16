ВСУ атаковали российский регион

Минобороны: Над Белгородской областью сбиты пять беспилотников ВСУ

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над Белгородской областью. Об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Министерство обороны (МО) России в официальном Telegram-канале.

«С 10:20 до 11:35 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа над Белгородской областью», — отмечается в заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 беспилотников ВСУ. В частности, были отражены атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Ставропольский край, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

15 августа стало известно, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, жертвой стал один человек, еще несколько получили ранения. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что таким образом Киев пытался сорвать переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.