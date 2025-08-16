Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 29 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

С 00:00 до 03:30 по московскому времени 16 августа дежурные средства ПВО сбили десять беспилотников над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря, и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края.

Ранее дроны ВСУ попытались атаковать российский регион на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. С 22:55 по московскому времени до полуночи дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата самолетного типа над Ростовской областью.