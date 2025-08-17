Бывший СССР
Российский военкор обратился к Мелании Трамп после ее письма Путину

Военкор Коц: Мелания Трамп опоздала, следовало написать письмо еще 11 лет назад
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Супруге президента и первой леди США Мелании Трамп следовало написать письмо с призывом защитить детей еще 11 лет назад. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Уважаемая госпожа Трамп, это было 11 лет назад. Когда росла и ширилась "Аллея Ангелов" в Донбассе. Но взрослые дяди на Западе были слишком увлечены проектом «АнтиРоссия», чтобы это замечать», — написал он.

Коц также напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности) о том, что дети Донбасса будут «сидеть в подвалах».

