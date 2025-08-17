Экономика
20:05, 17 августа 2025Экономика

Рубио предупредил о риске роста цен на нефть из-за санкций против Китая

Рубио: Санкции против Китая за переработку нефти из РФ могут вызвать рост цен
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вторичные санкции США против Китая за переработку нефти из России могут вызвать рост цен на мировом рынке. Об этом предупредил в интервью Fox News государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники», — сказал он.

Рубио добавил, что ряд государств Европы уже выражал озабоченность в связи с вероятным развитием событий в подобном ключе.

Ранее Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России. Так, госсекретарь США заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поддерживает ее.

