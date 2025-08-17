Рубио предупредил о риске роста цен на нефть из-за санкций против Китая

Вторичные санкции США против Китая за переработку нефти из России могут вызвать рост цен на мировом рынке. Об этом предупредил в интервью Fox News государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники», — сказал он.

Рубио добавил, что ряд государств Европы уже выражал озабоченность в связи с вероятным развитием событий в подобном ключе.

Ранее Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России. Так, госсекретарь США заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поддерживает ее.