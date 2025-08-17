Мир
17:43, 17 августа 2025Мир

Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мариуполь

Мариуполь. Фото: Александр Иванов / РИА Новости

США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить», — сказал он.

Он также отметил, что США поднимают в переговорах с Россией вопрос об уступках, но пока не разглашают деталей.

Ранее Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею установления полного контроля России над ДНР и заморозки линии фронта в других местах. Телеканал заявил, что он готов пойти на это для заключения соглашения с Украиной.

