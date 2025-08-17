Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
«Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить», — сказал он.
Он также отметил, что США поднимают в переговорах с Россией вопрос об уступках, но пока не разглашают деталей.
Ранее Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею установления полного контроля России над ДНР и заморозки линии фронта в других местах. Телеканал заявил, что он готов пойти на это для заключения соглашения с Украиной.