Раскрыта поддержка Трампом идеи установления контроля России над ДНР

Fox News: Трамп поддерживает идею установления полного контроля РФ над ДНР

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею установления полного контроля России над ДНР и заморозки линии фронта в других местах. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

«Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах», — говорится в материале.

Уточняется, что он готов пойти на это для заключения соглашения с Украиной.

Ранее бывший советник по разведке во время первого срока Трампа, директор программы трансатлантической безопасности в НКО «Центр новой американской безопасности» (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор заявила, что глава Белого дома хочет ладить с Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту. Она также отметила, что Трамп готов посмотреть на мир глазами Путина.