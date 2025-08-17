В Трампе увидели желание согласиться на условия России

WP: Трамп склонен согласиться на условия России по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет ладить с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту. Об этом заявила бывший советник по разведке во время первого срока Трампа, директор программы трансатлантической безопасности в НКО «Центр новой американской безопасности» (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор, сообщает The Washington Post (WP).

«У него есть желание наладить отношения с Путиным, что делает его гораздо более склонным согласиться на условия России и посмотреть на мир глазами Путина», — сказала она.

По словам эксперта, переговорная стратегия Трампа ограниченна, потому что он не владеет всеми фактами о вооруженном конфликте на Украине. Она отметила, что Путин и Трамп не вели переговоры на равных условиях, потому что глава Белого дома просто не владеет предметом так, как российский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп выглядел уставшим и раздраженным после встречи с Путиным на Аляске. Уточняется, что президент США выразил готовность возобновить угрозы немедленных санкций против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к достижению мира.