Спецпредставитель Путина призвал Европу не мешать миру на Украине

Дмитриев призвал Британию и ЕС не препятствовать миру на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал Европу не мешать установлению мира на Украине.

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — написал он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва якобы готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

