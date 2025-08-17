Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 17 августа 2025Россия

Спецпредставитель Путина призвал Европу не мешать миру на Украине

Дмитриев призвал Британию и ЕС не препятствовать миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал Европу не мешать установлению мира на Украине.

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — написал он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва якобы готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Трамп опубликовал адресованное Путину письмо жены

    Американскому охраннику стало плохо во время саммита Путина и Трампа

    Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

    Махачев прокомментировал чемпионство Чимаева в UFC

    Захарова высказалась о переезжающих во Францию ученых

    Спецпредставитель Путина призвал Европу не мешать миру на Украине

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости