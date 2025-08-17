Трамп опубликовал адресованное Путину письмо жены

Трамп опубликовал письмо жены Мелании для Путина с просьбой защитить детей

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо своей супруги Мелании, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме жена Трампа призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.

«Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России, — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня», — отмечается в послании.

Текст письма ранее обнародовал телеканал Fox News, он идентичен опубликованному Трампом документу.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.