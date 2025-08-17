В Курской области два пассажира КамАЗа получили ранения в ходе атаки дрона ВСУ

Хинштейн: В Курской области дрон ВСУ атаковал КамАЗ, два человека ранены

Вечером в субботу, 16 августа, в Рыльском районе Курской области на автотрассе «Рыльск-Хомутовка» FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал двигавшийся по ней автомобиль КамАЗ. В результате ранения получили два пассажира транспортного средства, сообщил 17 августа в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо «КамАЗа», это мужчины 37-ми и 20-ти лет. У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения», — отметил он.

Глава региона добавил, что обоих мужчин доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, сейчас они находятся под присмотром врачей.

Накануне, 16 августа, Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ в Рыльском районе погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын. Глава области призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, поскольку это может закончиться трагедией.