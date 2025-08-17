Бывший СССР
В пророссийском сопротивлении сообщили об ударе по скоплению техники и резервов ВСУ в ДНР

Координатор Лебедев: Удар нанесен по скоплению техники и резервов ВСУ в ДНР
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Удар нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает в воскресенье, 17 августа, РИА Новости.

«Поздний вечер: 23:06 и 23:20 — серия ударов по региону, в том числе [городу] Доброполье. Прицельная работа по логистике и сосредоточению резервов на линии фронта. Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 17 августа сообщалось, что российские военные ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области, в частности в Павлограде. Помимо этого, поражены радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.

    Все новости