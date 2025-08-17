Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 17 августа 2025Россия

В российском регионе восстановили движение поездов

Губернатор Гусев: Движение поездов в Воронежской области восстановлено
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Движение поездов в Воронежской области, остановленное из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), восстановлено. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. При этом в областном центре, а также Лискинском и Острогожском районах отменена непосредственная угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в одном из муниципалитетов Воронежской области пострадал монтер пути железнодорожной станции. Из-за этого временно было задержано движение нескольких поездов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    В Черниговской области прогремел взрыв

    Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

    В России запретили три песни Гуфа

    Автогонщик рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

    В российском регионе восстановили движение поездов

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в откровенном бикини

    В России назвали причину временного затишья боев в Сумской области

    Бывший подполковник СБУ объяснил выгоду Зеленского для Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости