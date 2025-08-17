В российском регионе восстановили движение поездов

Губернатор Гусев: Движение поездов в Воронежской области восстановлено

Движение поездов в Воронежской области, остановленное из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), восстановлено. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. При этом в областном центре, а также Лискинском и Острогожском районах отменена непосредственная угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в одном из муниципалитетов Воронежской области пострадал монтер пути железнодорожной станции. Из-за этого временно было задержано движение нескольких поездов.