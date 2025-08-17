Военкор Коц назвал риторику Зеленского подменой понятий по-хуторянски

Риторика президента Украины Владимира Зеленского об отказе от любых обменов территориями из-за соответствующего запрета в конституции республики является подменой понятий. Об этом в воскресенье, 17 августа, в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«Зеленский уже отверг любые обмены, заявив, что это невозможно по Конституции. Как же он тогда собирался менять Курскую область. Но это все подмена понятий по-хуторянски», — констатировал он.

Военкор пояснил, что никогда не слышал о выдвигаемых Киеву требованиях о юридическом отказе от бывших украинских территорий.

«Вывести войска — да. Но никто ни разу не требовал от Зеленского юридического признания российского суверенитета над нашими историческими регионами», — отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киеву Москва готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины, не уточняя, о каких именно регионах идет речь. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

«Политика страны» предполагает, что те самые области — это Харьковская, Днепропетровская и Сумская. Россия якобы готова вывести из этих регионов свои войска. «А также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — сказано в сообщении.