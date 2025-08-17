Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 17 августа 2025Россия

Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

Военкор Коц назвал риторику Зеленского подменой понятий по-хуторянски
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Риторика президента Украины Владимира Зеленского об отказе от любых обменов территориями из-за соответствующего запрета в конституции республики является подменой понятий. Об этом в воскресенье, 17 августа, в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«Зеленский уже отверг любые обмены, заявив, что это невозможно по Конституции. Как же он тогда собирался менять Курскую область. Но это все подмена понятий по-хуторянски», — констатировал он.

Военкор пояснил, что никогда не слышал о выдвигаемых Киеву требованиях о юридическом отказе от бывших украинских территорий.

«Вывести войска — да. Но никто ни разу не требовал от Зеленского юридического признания российского суверенитета над нашими историческими регионами», — отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киеву Москва готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины, не уточняя, о каких именно регионах идет речь. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

«Политика страны» предполагает, что те самые области — это Харьковская, Днепропетровская и Сумская. Россия якобы готова вывести из этих регионов свои войска. «А также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — сказано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Врач оценила достоверность мифа об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Зеленский отказался от ряда обсуждаемых на Аляске пунктов

    Россиян предупредили о последствиях взлома аккаунта в соцсетях

    Черчесов обратился к Кадырову после победы «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости