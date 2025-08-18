Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
14:36, 18 августа 2025Спорт

Чимаев объяснил свою любовь к деньгам

Хамзат Чимаев: Я люблю деньги, потому что хочу иметь возможность кому-то помочь
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил свою любовь к деньгам. Его слова приводит аккаунт Red Corner MMA в соцсети X.

«Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь», — заявил спортсмен.

Ранее Чимаев рассказал о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в его успехах. Спортсмен заявил, что именно Кадыров вернул его в спорт, когда он принял решение завершить карьеру.

Ранее Чимаев стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости