Хамзат Чимаев: Я люблю деньги, потому что хочу иметь возможность кому-то помочь

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил свою любовь к деньгам. Его слова приводит аккаунт Red Corner MMA в соцсети X.

«Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь», — заявил спортсмен.

Ранее Чимаев рассказал о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в его успехах. Спортсмен заявил, что именно Кадыров вернул его в спорт, когда он принял решение завершить карьеру.

Ранее Чимаев стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.