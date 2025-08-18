Бывший СССР
Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

Замглавы ОП Украины Палиса прибыл в Белый дом с огромным рулоном бумаги
Фото: Anna Voitenko / Reuters

Делегация Украины прибыла в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом с огромным рулоном бумаги. Кадры украинской делегации публикует в Telegram издание «РБК-Украина».

На опубликованных кадрах видно группу представителей Украины. Один из них одет в военную форму оливкового цвета. Он держит в правой руке большой рулон белой бумаги, перевязанный желтой лентой.

В прессе сообщили, что рулон в руках держит заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса. Предполагается, что он может нести карту.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже готов провести в Вашингтоне капитуляцию под видом дипломатического успеха. Он выразил уверенность, что любой вариант мира так или иначе станет спасением для Украины.

