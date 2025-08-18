Дочь Меньшова и Алентовой рассказала о жесткой критике со стороны родителей

Актриса Юлия Меньшова заявила, что Владимир Меньшов называл ее игру ужасной

Дочь заслуженного артиста России Владимира Меньшова и народной артистки Веры Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова вспомнила о жесткой критике со стороны родителей во время учебы в институте. Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

«Это была трагическая история у нас с ними. Они вели себя, как последние дураки, они вели себя ужасно», — заявила Меньшова.

По словам актрисы, родители регулярно посещали институт и смотрели, как она сдает экзамены. После каждого выступления семья молча выходила из кабинета и ехала домой «в траурной тишине», а затем Меньшова подвергалась критике.

«Меня сравнивали с землей. Они говорили: "Это было ужасно. Это была катастрофа какая-то. Удивительно, Юля, ты хуже всех"», — рассказала артистка.

При этом, по словам Юлии, педагоги отмечали ее талант. Владимир Меньшов был убежден, что дочь хвалят из жалости или из уважения к знаменитой фамилии, поэтому рекомендовал ей забрать документы.

