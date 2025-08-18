Ценности
09:10, 18 августа 2025
Ценности

Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nassou.fr / Backgrid / Legion-Media

Американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци полуголым и подвергся критике в сети. Комментарии появились на Daily Mail.

54-летняя знаменитость проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах. На размещенных кадрах он загорал на борту и купался в море.

Читатели издания обругали внешний вид актера в комментариях под фотографиями. «Прекрасная форма и ужасная кожа», «Слишком много морщин», «Почему его кожа такая обвисшая?», «Я люблю Дэймона, но его грудь ужасна», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».

