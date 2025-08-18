Наука и техника
18:41, 18 августа 2025Наука и техника

Huawei бросила вызов Android и iOS

Huawei заявила, что HarmonyOS будет такой же популярной, как Android и iOS
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

В корпорации Huawei заявили, что их операционная система (ОС) HarmonyOS сравняется по популярности с Android и iOS. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

В интервью местному телевидению топ-менеджер корпорации Ричард Ю заявил, что Huawei бросает вызов американским продуктам. Он отметил, что недавно вышла HarmonyOS 5.0, которую в том числе можно устанавливать на персональные компьютеры (ПК).

Ричард Ю отметил, что HarmonyOS не сразу стала востребованной в Китае: «HarmonyOS сложно построить экосистему с нуля, но она свободна от исторического багажа». По словам топ-менеджера Huawei, разработчикам не нужно было оглядываться на предыдущие версии ОС, поэтому они создавали продукт «свободно и смело».

Ю признался, что Huawei потратила 10 миллиардов юаней, чтобы привлечь разработчиков сторонних приложений и заставить их размещать свои продукты в магазине HarmonyOS. В Huawei считают, что в том числе поэтому их операционная система получит треть рынка уже к концу 2025 года. В заключение Ричард Ю заявил, что у его компании есть амбиции, чтобы HarmonyOS работала не только в Китае, но и по всему миру.

В середине августа источники The Financial Times рассказали, что в Китае отложили запуск модели искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения DeepSeek из-за технических проблем. Журналисты рассказали, что китайский ИИ слишком сильно зависит от американских чипов, распространение которых в Китае ограничивают.

