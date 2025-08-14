Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 14 августа 2025Наука и техника

Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

FT: Выход китайской модели DeepSeek задержали из-за зависимости от чипов США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Китае отложили запуск модели искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения DeepSeek из-за технических проблем. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

В начале 2025 года китайские власти призвали DeepSeek использовать для обучения модели процессоры Huawei вместо решений от Nvidia. По словам трех знакомых с ситуацией источников, разработчик DeepSeek при переходе на китайские чипы столкнулся с многочисленными проблемами, из-за чего выпуск новой версии модели пришлось задержать.

По словам авторов FT, ситуация демонстрирует несовершенство процессоров Huawei и зависимость китайских IT-корпораций от технологий США. Чтобы помочь DeepSeek адаптировать процессоры для обучения ИИ, Huawei пришлось направить в офис партнера команду инженеров. Однако даже с внешней помощью произвести успешный тестовый запуск модели не удалось.

Другой источник издания рассказал, что срыв запуска новой версии DeepSeek также связан с затянувшимся процессом сертификации от китайского регулятора. Китайские СМИ полагают, что обновленная модель будет представлена уже в ближайшие недели.

Исследователь искусственного интеллекта из Калифорнийского университета в Беркли Ритвик Гупта заявил, что Huawei столкнулся с типичными «трудностями роста»: «То, что мы сегодня не видим передовых моделей, обученных на базе Huawei, не означает, что этого не произойдёт в будущем».

Ранее китайские власти рекомендовали местным компаниям отказаться от чипов Nvidia H20 американского производства и использовать свои процессоры. H20 — самый продвинутый процессор Nvidia из тех, что разрешено продавать на китайском рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

    На Украине расследуют дело против продавшей неэффективные системы борьбы с БПЛА компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости