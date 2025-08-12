Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 12 августа 2025Наука и техника

В Китае запретили использовать чипы Nvidia

Bloomberg: Китайским компаниями посоветовали не использовать чипы Nvidia H20
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайские власти рекомендовали компаниям отказаться от чипов Nvidia H20. Об этом сообщает Bloomberg.

Источникам агентства стало известно, что власти разослали уведомления ряду компаний, в которых призвали их не использовать процессоры Nvidia H20. При этом местным организациям строго рекомендовали отказаться от оборудования американской компании, если те связаны с государством или имеют отношение к национальной безопасности.

Журналисты отметили, что местные власти пошли на такой шаг после появления публикаций в китайских СМИ, в которых рассказывали о необходимости запрета оборудования Nvidia. В сообщении от властей отмечается, что частные компании должны ориентироваться на процессоры местных производителей, и что в Китае достаточно собственных чипов, чтобы удовлетворить все потребности.

H20 — самый продвинутый процессор Nvidia из тех, что разрешено продавать на китайском рынке. Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки чипа в Китай в июле. При это при президенте Джо Байдене на их экспорт наложили запрет. В мае глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг сетовал, что его компания потратила много денег на разработку H20, а потом столкнулась с ограничениями.

11 августа Дональд Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Трое подростков забили мужчину камнями на пляже в Европе

    В Госдуме высказались об идее увеличить декретные выплаты

    В Госдуме отреагировали на планы изменить подход к домашнему заданию в школах

    Женщина помолилась над лотерейным билетом и выиграла 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости