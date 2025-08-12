В Китае запретили использовать чипы Nvidia

Китайские власти рекомендовали компаниям отказаться от чипов Nvidia H20. Об этом сообщает Bloomberg.
Источникам агентства стало известно, что власти разослали уведомления ряду компаний, в которых призвали их не использовать процессоры Nvidia H20. При этом местным организациям строго рекомендовали отказаться от оборудования американской компании, если те связаны с государством или имеют отношение к национальной безопасности.
Журналисты отметили, что местные власти пошли на такой шаг после появления публикаций в китайских СМИ, в которых рассказывали о необходимости запрета оборудования Nvidia. В сообщении от властей отмечается, что частные компании должны ориентироваться на процессоры местных производителей, и что в Китае достаточно собственных чипов, чтобы удовлетворить все потребности.
H20 — самый продвинутый процессор Nvidia из тех, что разрешено продавать на китайском рынке. Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки чипа в Китай в июле. При это при президенте Джо Байдене на их экспорт наложили запрет. В мае глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг сетовал, что его компания потратила много денег на разработку H20, а потом столкнулась с ограничениями.
11 августа Дональд Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении Китая.