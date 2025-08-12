В Китае запретили использовать чипы Nvidia

Bloomberg: Китайским компаниями посоветовали не использовать чипы Nvidia H20

Китайские власти рекомендовали компаниям отказаться от чипов Nvidia H20. Об этом сообщает Bloomberg.

Источникам агентства стало известно, что власти разослали уведомления ряду компаний, в которых призвали их не использовать процессоры Nvidia H20. При этом местным организациям строго рекомендовали отказаться от оборудования американской компании, если те связаны с государством или имеют отношение к национальной безопасности.

Журналисты отметили, что местные власти пошли на такой шаг после появления публикаций в китайских СМИ, в которых рассказывали о необходимости запрета оборудования Nvidia. В сообщении от властей отмечается, что частные компании должны ориентироваться на процессоры местных производителей, и что в Китае достаточно собственных чипов, чтобы удовлетворить все потребности.

H20 — самый продвинутый процессор Nvidia из тех, что разрешено продавать на китайском рынке. Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки чипа в Китай в июле. При это при президенте Джо Байдене на их экспорт наложили запрет. В мае глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг сетовал, что его компания потратила много денег на разработку H20, а потом столкнулась с ограничениями.

11 августа Дональд Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении Китая.