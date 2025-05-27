Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:32, 27 мая 2025Наука и техника

В Nvidia обличили американские санкции

Глава Nvidia заявил, что из-за санкций США против Китая фирма потеряла миллиарды
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что американские ограничения против Китая не работают. Предпринимателя процитировало издание Tom's Hardware.

После выставки Computex 2025 Хуанг пообщался с журналистами и рассказал о положении дел в индустрии. В том числе глава крупнейшего производителя полупроводников заявил, что торговые ограничения против Китая не работают, и обличил американские санкции.

«Экспортный контроль привел к тому, что мы просто списали несколько миллиардов долларов, а затем фирма растеряла свои запасы», — посетовал Дженсен Хуанг. По его словам, Nvidia потратила много времени и денег, чтобы разработать экспортную модель чипов H20 для рынка Китая, а затем поставку компонентов просто запретили.

В этой связи предприниматель раскритиковал американские санкции, которые ввела против Китая администрация экс-президента США Джо Байдена. В качестве примера глава Nvidia заметил, что в начале президентского срока Байдена доля его компании в Китае составляла 95 процентов, а четыре года спустя она уменьшилась до 50 процентов. При этом Хуанг похвалил действия нынешнего американского президента Дональда Трампа: «Я думаю, что это действительно большой разворот от неправильной политики».

В заключение Дженсен Хуанг подчеркнул, что санкции США усилили несколько игроков на рынке полупроводниковой продукции в Китае. «Запрет чипов H20 был неэффективен. В Китае просто закупили аналоги у Huawei и других компаний», — подытожил Хуанг.

В апреле стало известно, что состояние богатейших людей мира выросло на рекордные 304 миллиарда долларов. В том числе руководитель Nvidia Дженсен Хуанг прибавил к своему капиталу 15,5 миллиарда долларов.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости