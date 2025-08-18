Интернет и СМИ
В Госдуме прокомментировали информацию об отправке кодов подтверждения от банков в Max

Ющенко заявил, что не предлагал отправлять коды подтверждения от банков в Max
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко прокомментировал информацию о том, что в мессенджер Max будут отправлять коды подтверждения от банков и сервисов. Его слова передает RT.

Ющенко заявил, что не предлагал присылать коды подтверждения от банков и сервисов в Max. По словам депутата, он говорил лишь о том, что мессенджер должен обладать тем же функционалом, что и зарубежные сервисы.

«Чтобы люди приходили и пользовались, надо дать им хороший продукт. Любой функционал, который был в мессенджерах WhatsApp и Telegram, должен быть и в Max», — высказался он.

Ранее издание «Абзац» со ссылкой на Ющенко сообщило, что все коды верификации должны отправляться в российский мессенджер. «Работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведется, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена», — привело его слова СМИ.

Ранее в сети распространилось сообщение, что Max использует камеру устройства каждые пять-десять минут, даже если им не пользуются. Эту информацию опровергли в пресс-службе мессенджера.

    Все новости