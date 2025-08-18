Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

Мессенджер Max опроверг постоянное использование камеры на компьютере

Max опроверг информацию о постоянном использовании приложения камеры на компьютере. Об этом в пресс-службе мессенджера сообщили Агентству городских новостей «Москва».

Представители Max отметили, что камера активируется только при включении ее пользователем, например, для видеозвонка. «Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступ к камере и не использует ее», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах сообщали, что мессенджер использует камеру каждые 5-10 минут, даже если им не пользуются.

До этого Max возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore. Его рейтинг в Google Play составляет 4,6, в AppStore — 4,4.

В июле пользователям мессенджера стала доступна функция групповых видеозвонков, а также началось тестирование каналов. Например, в Мах появились официальные каналы мэра Москвы Сергея Собянина и портала столицы России.

