Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 18 августа 2025Интернет и СМИ

Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

Мессенджер Max опроверг постоянное использование камеры на компьютере
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antonio Guillem / Reuters

Max опроверг информацию о постоянном использовании приложения камеры на компьютере. Об этом в пресс-службе мессенджера сообщили Агентству городских новостей «Москва».

Представители Max отметили, что камера активируется только при включении ее пользователем, например, для видеозвонка. «Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступ к камере и не использует ее», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах сообщали, что мессенджер использует камеру каждые 5-10 минут, даже если им не пользуются.

До этого Max возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore. Его рейтинг в Google Play составляет 4,6, в AppStore — 4,4.

В июле пользователям мессенджера стала доступна функция групповых видеозвонков, а также началось тестирование каналов. Например, в Мах появились официальные каналы мэра Москвы Сергея Собянина и портала столицы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Леопард утащил спящую девочку в кусты

    Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

    Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

    В Италии высоко оценили одно качество Путина

    Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе российского города

    ВСУ атаковали Липецкую область

    В зоне СВО заметили американский БТР с флагами России и США

    В очереди на Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

    В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости