Каналы Собянина и Москвы появились в мессенджере MAX

Официальные каналы Сергея Собянина и Москвы появились в мессенджере MAX
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальные каналы мэра Москвы Сергея Собянина и портала столицы России появились в новом мессенджере MAX. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

В официальных городских каналах удобно следить за новостями Москвы, анонсами самых интересных событий, изучать эксклюзивные фотографии новых объектов, а также знакомиться с планами развития отраслей экономики.

«Дорогие друзья! Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нем собственный канал, который станет еще одной хорошей возможностью рассказать москвичам о работе по развитию и благоустройству нашего города», — написал Собянин.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера для обмена сообщениями, звонков, заказа еды, покупки билетов и других задач.

Ранее стало известно, что в MAX будут доступны возможности портала «Госуслуги». Оборудование, позволяющее интегрировать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в приложение, было успешно протестировано.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что мессенджер MAX согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг». Все необходимые разрешения получены, ведутся техническая реализация и тестирование.

    Все новости