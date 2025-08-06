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14:43, 6 августа 2025Интернет и СМИ

В мессенджере Max появятся «Госуслуги»

Мессенджер Max успешно протестировал оборудование для подключения к «Госуслугам»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В новом мессенджере Max будут доступны возможности портала «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Сообщается, что Max успешно протестировал оборудование, позволяющее интегрировать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в приложение.

Поставщиком услуги стала компания «Инфотекс интернет траст», также уточнили в пресс-службе.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уточнил, что «Госуслуги» появятся в Max уже через несколько недель. «Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности», — рассказал депутат.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Max начнут предустанавливать на смартфоны с 1 сентября. Он подчеркнул, что эти положения закреплены федеральным законом.

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