Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

Дизайнер Джеймс Пиллинг: Стирка при высокой температуре портит постельное белье

Эксперт по постельному белью и дизайнер интерьера из британской компании My Furniture Джеймс Пиллинг назвал распространенные ошибки при стирке постельного белья. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам специалиста, многие предпочитают стирать постельное белье при температуре 60-90 градусов Цельсия, чтобы уничтожить бактерии. Однако это один из самых быстрых способов испортить данные вещи, отметил он.

«Высокие температуры разрушают волокна хлопка и шелка, делая их ломкими. (...) Цикл с теплой водой гораздо бережнее по отношению к тканям и более экологичен», — заявил Пиллинг.

В то же время повредить постельное белье можно при стирке с одеждой, имеющей молнии, пуговицы или другие застежки, а также при применении слишком большого количества агрессивных моющих средств.

«Используйте моющие средства на растительной основе и полностью откажитесь от кондиционера для белья. Для еще более щадящего варианта постирайте простыни с чашкой буры или пищевой соды», — посоветовал эксперт. Также он призвал по возможности сушить данные изделия на открытом воздухе.

