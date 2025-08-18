Мир
21:15, 18 августа 2025

Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

BFMTV: Макрон не успел на встречу Зеленского с европейскими лидерами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Italian Prime Ministry / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отсутствовал на встрече главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами из-за позднего прибытия в США. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Встреча проходила в украинском посольстве в Вашингтоне перед визитом Зеленского в Белый дом. Планировал ли французский лидер принять участие в переговорах или изначально не собирался ехать в посольство из-за позднего прилета, не уточняется.

В понедельник, 18 августа, Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Белом доме, политики беседовали около 25 минут. После этого Трамп примет лидеров стран Европы.

