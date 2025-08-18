Незаконный вывоз наличных из России взлетел

«Известия»: ФТС зафиксировала рекорд раскрываемости незаконного вывоза наличных

По итогам первого полугодия объем незаконного ввоза или вывоза наличных из России, который удалось пресечь, достиг исторического максимума. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишут «Известия».

В течение года общая сумма выросла до 1,2 миллиарда рублей, а число случаев превысило 6,1 тысячи. Подавляющее количество эпизодов, 37 из которых привели к уголовным делам, приходится на доллары и евро.

На вывоз приходится 784,1 миллиона рублей и 5,1 тысячи эпизодов. Прочие случаи связаны со ввозом средств. Самым частыми направлениями для вывоза остаются Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, а для движения в обратном направлении — они же плюс Сербия.

Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин объяснил рекорды санкциями, вынуждающими бизнес использовать серые схемы для оплаты импорта. Что касается физлиц, то они чаще всего вывозят деньги для покупки недвижимости и других активов за рубежом. Также эксперт не исключил, что у россиян кончаются «заначки» валюты, поэтому они пытаются ввезти ее в страну.

Частный инвестор Федор Сидоров предположил, что снижение числа случаев ввоза и вывоза наличных в 2024 году связано с высокой ключевой ставкой и ростом курса рубля, из-за чего многие пытались успеть купить валюту. Впрочем, Мосягин добавил, что реальной причиной роста числа эпизодов могло стать повышение эффективности таможенного контроля.

С марта 2022 года из России запрещено выводить валюту более 10 тысяч долларов за раз, а при ввозе аналогичной суммы ее необходимо задекларировать. Если же сумма превышает 100 тысяч долларов, надо приложить документы, объясняющие ее происхождение.