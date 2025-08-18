Россияне потянулись за кредитками

ОКБ: В России выдача кредиток достигла максимального роста с начала года

В июле 2025 года выдача новых кредитных карт выросла на девять процентов и достигла 1,19 миллиона штук. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем новых выдач вырос до 179,31 миллиарда рублей. Это на 21 процент больше, чем в июне.

Комментируя эту динамику, директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин объяснил ее ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России и повышением риск-аппетита банков. Кроме того, свою роль сыграл сезонный фактор — традиционно высокая активность в июле-августе из-за отпускного периода.

В свою очередь, аналитик «Сравни» Алексей Лоссан обратил внимание, что ставки по кредиткам в России удерживаются на рекордно высоких отметках. Средняя полная стоимость кредита составляет около 47 процентов годовых, а для заемщиков с низким кредитным рейтингом она может доходить до 48-49 процентов.

В начале августа сообщалось о жалобах россиян на навязанные страховки по кредитным картам. Одной из наиболее частых проблем стало автоматическое подключение полисов при заключении договора. Из-за этого многие сталкиваются с крупными списаниями вплоть до десяти тысяч рублей в месяц.