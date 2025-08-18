Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:21, 18 августа 2025Путешествия

Россиянин чуть не погиб на сверхлегком самолете в Таиланде

Россиянин чуть не погиб на сверхлегком самолете в Таиланде
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянин Сергей Разуков чуть не погиб во время на полета на сверхлегком самолете Quicksilver MX II Sprint в районе Пак-лок на Пхукете, сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что самолет «резко накренился вниз, задел провода, деревья и рухнул рядом с дорогой». Россиянин вместе с тайским инструктором вывалились на проезжую часть. В итоге Сергей получил легкие травмы, а инструктор — сломал ногу и получил травму головы. Их госпитализировали.

Ранее жителей Таиланда и находящихся в королевстве туристов, в том числе россиян, предупредили об опасности — в пляжной стране Азии ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать наводнения. Осадки могут быть вызваны юго-западным ветром, который будет преобладать над Андаманским морем (западное побережье Таиланда).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

    Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

    Украинские военные по ошибке отправили солдат на российские позиции

    Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

    Школьница грязно отомстила подсунувшему ей запрещенную еду мужчине

    Психолог рассказал о быстрых способах справиться с тревожностью

    Турист на байке задавил женщину в Таиланде, был жестоко избит местными и попал на видео

    Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости