Россиянин чуть не погиб на сверхлегком самолете в Таиланде

Россиянин Сергей Разуков чуть не погиб во время на полета на сверхлегком самолете Quicksilver MX II Sprint в районе Пак-лок на Пхукете, сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что самолет «резко накренился вниз, задел провода, деревья и рухнул рядом с дорогой». Россиянин вместе с тайским инструктором вывалились на проезжую часть. В итоге Сергей получил легкие травмы, а инструктор — сломал ногу и получил травму головы. Их госпитализировали.

