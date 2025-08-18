Бывший СССР
Российский полковник рассказал о козырях Зеленского на переговорах с Трампом

Полковник Ходаренок: У Зеленского нет козырей для переговоров с Трампом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Al Drago / Pool / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом у украинского лидера Владимира Зеленского нет никаких козырей. О возможных опциях представителей Украины на встрече в Вашингтоне для «Газеты.ру» порассуждал полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Козырей у главы Украины действительно нет (...). А позиция любого политика должна находиться в точном соответствии с его военно-экономическим потенциалом. Нет потенциала — нет и позиции», — заявил экс-военный.

Он отметил, что Украина так и не смогла удержать позиции в Курской области, вторжение в которую представлялась как попытка получить рычаг давления на Москву.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже готов провести в Вашингтоне капитуляцию под видом дипломатического успеха. Он выразил уверенность, что любой вариант мира так или иначе станет спасением для Украины.

