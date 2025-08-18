С 1 сентября для пассажиров поездов дальнего следования введут новую опцию

Пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию

Пассажиры поездов дальнего следования с 1 сентября при оформлении билета и посадке на поезд смогут использовать биометрию, сообщает РИА Новости.

В частности, допускается идентификация и аутентификация пассажира, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС).

Соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам внес кабмин. При этом в документе уточняется, что эта опция станет доступна «при наличии технической возможности у перевозчика». Традиционные способы по покупке билета сохранятся.

Ранее РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания на пассажирские поезда. Россияне получили возможность автоматически приобретать билеты на поезда дальнего следования из сервиса «Лист ожидания».