Стало известно об отходе опытных подразделений ВСУ из Красноармейска

Боец ВС РФ Велес рассказал о выходе опытных подразделений ВСУ из Красноармейска

Опытные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из подконтрольного Киеву Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил РИА Новости разведчик Вооруженных сил (ВС) России с позывным Велес.

«Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов», — подчеркнул боец.

Он рассказал об отходе опытных подразделений украинской армии из Красноармейска в сторону Гришино. По словам военнослужащего ВС РФ, вместо элитных частей ВСУ заводят в город отряды из мобилизованных, собранных из частей тылового обеспечения.

Ранее Велес сообщил о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске. По его словам, украинские войска пытаются выстроить оборону в городе за счет БПЛА.