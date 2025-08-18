Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:17, 18 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об отходе опытных подразделений ВСУ из Красноармейска

Боец ВС РФ Велес рассказал о выходе опытных подразделений ВСУ из Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Опытные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из подконтрольного Киеву Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил РИА Новости разведчик Вооруженных сил (ВС) России с позывным Велес.

«Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов», — подчеркнул боец.

Он рассказал об отходе опытных подразделений украинской армии из Красноармейска в сторону Гришино. По словам военнослужащего ВС РФ, вместо элитных частей ВСУ заводят в город отряды из мобилизованных, собранных из частей тылового обеспечения.

Ранее Велес сообщил о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске. По его словам, украинские войска пытаются выстроить оборону в городе за счет БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости