18:16, 18 августа 2025

Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

«Агроэкспорт»: Поставки подсолнечного масла в Турцию выросли на 63 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Freepik

Экспорт подсолнечного масла из России в Турцию вырос на 63 процента. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агроэкспорта».

По его данным, за семь месяцев этого года Россия поставила в Турцию больше 560 тысяч тонн подсолнечного масла. В денежном выражении речь идет об экспорте почти на 640 миллионов долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то объем поставок увеличился на 17 процентов в натуральном выражении и на 63 процента в стоимостном.

Отмечается, что в списке основных стран-покупателей этой российской продукции Турция занимает второе место. Первое принадлежит Ирану, а третье — Индии.

В начале июня сообщалось, что за первые пять месяцев 2025 года экспорт растительных масел из России упал на 19 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,87 миллиона тонн. Что касается поставок подсолнечного масла, то они снизились на четверть. Тогда эту динамику объяснили не прекращавшимся сокращением переработки подсолнечника, вызванного резким ростом цен на сырье.

