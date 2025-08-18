Тысяча людей в ЛНР остались без электричества

Минтопэнерго ЛНР: 1 тыс. абонентов остались без света из-за пожара

В результате мощного лесного пожара, разбушевавшегося в Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР), более тысячи жителей остались без электричества. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщило министерство топлива, энергетики и угольной промышленности региона в Telegram-канале.

Всего света лишились 1088 пользователей в селах Камышное и Герасимовка. Подачу электроэнергии временно приостановили для обеспечения безопасности жителей и предотвращения возможных аварийных ситуаций на линиях электропередачи.

«Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения угрозы для населения и обеспечения безопасных условий для осмотра оборудования», — написали в Минтопэнерго.

Ранее 18 августа сообщалось, что огонь охватил 40 домостроений на садовых участках в ЛНР.