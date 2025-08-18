Экономика
19:52, 18 августа 2025

В ЛНР вспыхнули дачи

Лесной пожар в ЛНР охватил 40 дач
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР) мощный лесной пожар перешел на более чем 40 домов на садовых участках Ольховские Дачи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Огонь, полыхающий в Малиновском лесничестве, охватил 20 гектаров. Горит лесная подстилка, из-за сильного ветра пожар стремительно распространяется. В тушении возгорания задействованы 60 человек. Власти организовали эвакуацию местных жителей из эпицентра.

Ранее сообщалось, что в департаменте Од на юге Франции разбушевался крупнейший за 20 лет лесной пожар. Огонь охватил более 14 тысяч гектаров.

