В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников с 1 сентября

В Госдуме опровергли слухи о новых запретах для дачников с 1 сентября

Поправки в закон о садоводстве, вступающие в силу с 1 сентября текущего года, носят уточняющий характер. Они не содержат новых запретов, ведение бизнеса на дачном участке и так было незаконным, пояснила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, пишет ТАСС.

Она оценила сообщения о том, что со следующего месяца российским дачникам запретят зарабатывать на своих участках. В частности, открывать хостелы, автосервисы, торговые точки.

«Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года», — отметила Оглоблина.

По ее словам, изменения, вступающие 1 сентября, носят уточняющий характер. Они направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов.

Накануне зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что с 1 сентября в РФ вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. В частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки.

До этого же сообщалось, что в России на участках в садоводческих некоммерческих товариществах запретят предпринимательскую деятельность — открывать хостелы, склады, мастерские и автосервисы.