Россиянам рассказали о риске изъятия земельных участков

В РФ с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

С 1 сентября этого года в России вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. В частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

«Причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — подчеркнул эксперт.

Как добавил Колунов, основанием для изъятия станет захламление более половины территории отходами или мусором, а также неустранение проблемы в течение года со дня выявления.

Участки у россиян смогут изъять и за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения. Однако, уточнил эксперт, изъятие неиспользуемой земли — это крайняя мера.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что складирование мусора на даче грозит россиянам штрафом до двух тысяч рублей. Как он объяснил, в качестве нарушения закона рассматривается складирование бытовых отходов, строительного мусора или других загрязняющих веществ.

Помимо этого, с 1 сентября в РФ на участках в садоводческих некоммерческих товариществах запретят предпринимательскую деятельность — открывать хостелы, склады, мастерские и автосервисы.