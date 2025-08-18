В Киеве взорвался военный автомобиль

В Подольском районе Киева взорвался военный автомобиль

В Подольском районе Киева произошел взрыв военного автомобиля. Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация в Telegram-канале.

«В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный», — сказано в публикации.

Позже Главное управление национальной полиции в Киеве подтвердило детонацию машины. Сообщается, что пострадал владелец автомобиля. На месте работают профильные службы.

Ранее в Одессе взорвалась машина, в которую сел военнослужащий. Он остался жив, однако получил различные повреждения.