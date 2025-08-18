Экономика
14:30, 18 августа 2025Экономика

В России захотели оживить спрос на жилье

Вице-премьер РФ Хуснуллин поручил проработать меры оживления спроса на жилье
Мария Черкасова

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Российское правительство начало разрабатывать меры для оживления спроса на жилье, сообщают «Известия».

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и «Дом.РФ» проработать инициативы, включающие в себя смягчение ипотечных условий и разрешение финансовым организациям использовать антикризисные меры. Банки рассчитывают благодаря этому освободить средства и увеличить выдачу жилищных кредитов, девелоперы — активизировать продажи.

Также в числе мер — отмена надбавок к коэффициентам рисков по вновь выдаваемой ипотеке с господдержкой и снижение базовых коэффициентов рисков для льготной ипотеки с учетом низкого уровня просроченной задолженности. Причиной сокращения ипотечных выдач стала в том числе отмена комиссий, взимаемых банками с граждан и застройщиков при реализации льготных программ. Сначала введенная мера повысила спрос на семейную ипотеку, но затем банки ужесточили требования к заемщикам, увеличив первоначальный взнос, что вновь снизило выдачи. В мае 2025 года число выданных льготных ипотек упало более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты считают, что освобождение банковских резервов и отмена излишних ограничений могут вернуть покупателей на рынок ипотеки, повысив доступность жилья. Однако власти будут осторожны с принятием новых мер из-за возможных рисков для стабильности банковской системы, указал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

В июле продажи новостроек в России оживились, увеличившись на 7,3 процента в годовом выражении. В то же время цены на новостройки почти не выросли, средняя площадь покупаемых квартир осталась на прежнем уровне.

