Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:27, 18 августа 2025Ценности

Внешность певицы Пинк без макияжа на прогулке вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Внешность американской певицы Пинк (настоящее имя — Алиша Бет Мур) без макияжа вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

45-летнюю исполнительницу запечатлели на прогулке в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в оверсайз-свитшоте бренда Essentials серого цвета и черных бриджах и с несколькими сумками, наполненными вещами. Также знаменитость надела серьги-подвески и отказалась от декоративной косметики.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Так она выглядит старше», «Она была такой красивой, но, к сожалению, теперь больше похожа на мужчину», «Типичная женщина средних лет», «У нее ужасная прическа», «Одна из немногих звезд, кто выглядит красиво и узнаваемо без макияжа!», «Она в отличной форме!», «Изящная и женственная», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в августе 64-летняя американская актриса и писательница Джулианна Мур опубликовала селфи без макияжа и также вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США высказались о размещении американских войск на Украине из-за гарантий безопасности

    Гашек прокомментировал встречу Трампа и Путина

    Появилось еще одно подтверждение серьезного ухудшения здоровья короля Карла III

    Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

    Зеленский встретился с лидерами ЕС перед визитом в Белый дом

    Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Рязанской области

    ЦБ поднял курсы доллара и евро

    Сийярто ответил попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод Сибиге

    Врач успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса

    Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости