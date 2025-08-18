Российский военный рассказал о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования беспилотников, заявил разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Велес.Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, большая масса мобилизованных в ВСУ остается в Покровске (украинское название Красноармейска — примечание «Ленты.ру»). Он добавил, что пополнения ВСУ на этой территории не так много.
«То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все через БПЛА», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что ВСУ практически лишились возможности вывода войск из Красноармейска.