Российский военный рассказал о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования беспилотников, заявил разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Велес.Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большая масса мобилизованных в ВСУ остается в Покровске (украинское название Красноармейска — примечание «Ленты.ру»). Он добавил, что пополнения ВСУ на этой территории не так много.

«То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все через БПЛА», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ практически лишились возможности вывода войск из Красноармейска.