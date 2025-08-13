Кимаковский: ВСУ практически лишились возможности вывода войск из Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически лишились возможности вывода войск из Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он рассказал, что российские войска перерезали трассу Красноармейск-Доброполье, из-за чего ВСУ лишились возможности вывода своего гарнизона из города. По его словам, украинские войска пытаются прокладывать новые маршруты через поля, но они также оказываются под ударами российских дронов и артиллерии.

Помимо этого, по словам Кимаковского, под контроль российских войск перешла трасса Красноармейск-Павлоград. Он добавил, что трасса обстреливается сразу с нескольких направлений.

Ранее командир «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин заявил, что до контроля над ситуацией на покровском направлении еще далеко. В качестве возможных последствий он назвал взятие под контроль Красноармейска Вооруженными силами России, а также полный контроль российских войск над всей территорией ДНР.