08:43, 13 августа 2025

Командир «Азова» уличил Генштаб ВСУ в обмане

Командир «Азова» заявил, что до контроля на покровском направлении еще далеко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командир «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин заявил, что до контроля над ситуацией на покровском направлении еще далеко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, у никого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении "контролируется". Потому что до контроля здесь очень далеко», — уличил он Генштаб Украины в обмане.

В качестве возможных последствий Жорин назвал взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами (ВС) России, а также полный контроль российских войск над всей территорией Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в Генштабе ВСУ сделали заявление о ситуации у Доброполья и Красноармейска. В сообщении ведомства сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы принимают эффективные меры для остановки продвижения российских войск на покровском направлении.

