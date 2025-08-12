В Генштабе ВСУ сделали заявление о ситуации у Доброполья и Красноармейска

Киев проводит переброс резервов к Доброполью и Красноармейску (украинское название — Покровск) после прорыва российских подразделений на данном участке фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры. (...) В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В командовании армией Украины вместе с тем признали успехи Вооруженных сил (ВС) России в населенных пунктах Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.

Ранее стало известно, что российские подразделения пробили клин глубиной 20 километров в обороне ВСУ в Донбассе. Сообщалось, что украинские военнослужащие не выдержали наступления армии РФ у Доброполья и отступили на тыловые позиции.