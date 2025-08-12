Бывший СССР
ВС России пробили клин глубиной в 20 километров в обороне ВСУ в Донбассе

Mash: Клин в обороне ВСУ между Красноармейском и Константиновкой достиг 20 км
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе стремительного наступления пробили клин в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе глубиной в 20 километров. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Константиновкой сообщает Telegram-канал Mash.

«Из-за плохой подготовки и снабжения украинские бригады территориальной обороны в районе Доброполья не выдержали наступления и отступили на тыловые позиции», — говорится в публикации.

Сообщается, что предпосылкой к стремительному российскому наступлению стали взятие сел Бойковка, Панковка и Затышок, а также прерванная в районе ротация бойцов ВСУ.

Ранее на фоне наступления российских войск стало известно о переброске штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на покровское направление. Об этом заявили в первом корпусе Национальной гвардии Украины «Азов».

