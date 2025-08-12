Бывший СССР
12:05, 12 августа 2025

Стало известно о переброске сил «Азова» на покровское направление

Киев перебросил бойцов «Азова» под Красноармейск на фоне наступления ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Стало известно о переброске штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на покровское направление под Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщается в заявлении первого корпуса Национальной гвардии Украины (НГУ) Азов в Telegram-канале подразделения.

«Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении», — сказано в публикации.

Бойцов перебросили на фоне наступления Вооруженных сил России на покровском направлении. 11 августа Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на спутниковые снимки рассказал о боях в городской застройке Красноармейска.

Ранее ветеран специальной военной операции Евгений Рассказов с позывным Топаз сообщил о панических настроениях в рядах «Азова». Один из бойцов подразделения опубликовал пост в котором он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщает о бедственном положении Вооруженных сил Украины в нескольких населенных пунктах.

    Все новости