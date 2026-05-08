Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 8 мая 2026Экономика

Назван неожиданный способ проверить риелтора

«Этажи»: Перед покупкой квартиры нужно проверить соцсети риелтора
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Перед покупкой квартиры россиянам стоит проверять соцсети риелтора. Такой совет дала ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Анна Зайцева в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что именно риелтору люди доверяют одну из самых важных покупок в своей жизни. По этой причине необходимо, чтобы между риелтором и покупателем была интуитивная связь и отсутствовало раздражение. «Поэтому самый простой способ — сразу посмотреть социальные сети риелтора и понять, откликаются ли те ценности, которые близки этому человеку. Это как раз то, что позволит наладить эмоциональную связь», — объяснила Зайцева.

Она добавила, что риелтор должен понимать страхи, опасения и желания клиента. В идеале он выступает не только сопровождающим во время сделки, но также конструктивным собеседником и критиком, который может помочь с оформлением недвижимости и пониманием, что именно стоит приобрести.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно интересоваться ипотекой на вторичное жилье. За год количество заявок выросло на 74,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

    Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

    Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok