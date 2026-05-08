Назван неожиданный способ проверить риелтора

«Этажи»: Перед покупкой квартиры нужно проверить соцсети риелтора

Перед покупкой квартиры россиянам стоит проверять соцсети риелтора. Такой совет дала ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Анна Зайцева в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что именно риелтору люди доверяют одну из самых важных покупок в своей жизни. По этой причине необходимо, чтобы между риелтором и покупателем была интуитивная связь и отсутствовало раздражение. «Поэтому самый простой способ — сразу посмотреть социальные сети риелтора и понять, откликаются ли те ценности, которые близки этому человеку. Это как раз то, что позволит наладить эмоциональную связь», — объяснила Зайцева.

Она добавила, что риелтор должен понимать страхи, опасения и желания клиента. В идеале он выступает не только сопровождающим во время сделки, но также конструктивным собеседником и критиком, который может помочь с оформлением недвижимости и пониманием, что именно стоит приобрести.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно интересоваться ипотекой на вторичное жилье. За год количество заявок выросло на 74,2 процента.