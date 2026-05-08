Расследование дела о расправе над бывшим мэром российского города завершено

ГП утвердила обвинение по делу об убийстве экс‑мэра Самары Тархова

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу о расправе внучки над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру (ГП) России.

Речь идет об уголовном деле в отношении 31-летней Екатерины Тарховой. Ей вменяются расправа, надругательство над телами, мошенничество, кража и подделка документов. Кроме того, в деле есть вторая фигурантка — 79-летняя Таисия Киселева. Она обвиняется в мошенничестве с имуществом потерпевших. Все материалы направлены в суд.

Еще два частника организованной группы находятся в международном розыске, уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.

По версии следствия, вместе с соучастником Дмитрием Метревели Тархова расправилась со своими родственниками, расчленила тела при помощи азота и пропустила через мясорубку, чтобы скрыть следы. После этого с помощью поддельных документов девушка похитила их имущество на 2,5 миллиона рублей.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля 2025 года. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.